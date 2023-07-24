Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

Он любил и понимал деревню, забитую, терпеливую, молчаливую. Русскую. Чтобы он мог достучаться до наших сердец, выкрикнуть эту свою правду, его мать пожертвовала самым ценным, что только есть на селе - продала корову, о которой говорят, "кормилица".