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Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

Он любил и понимал деревню, забитую, терпеливую, молчаливую. Русскую. Чтобы он мог достучаться до наших сердец, выкрикнуть эту свою правду, его мать пожертвовала самым ценным, что только есть на селе - продала корову, о которой говорят, "кормилица".

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ о Василии Макаровиче...Светлая память...
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10 час.
Владислав Владислав
Великой души человек.
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1 час.

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