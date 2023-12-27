Опять приходится откладывать плановую публикацию из-за текучки.Но проигнорировать происходящий вокруг нового украинского законопроекта о могилизации «футбол» я просто не могу.
Футбол
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Опять приходится откладывать плановую публикацию из-за текучки.Но проигнорировать происходящий вокруг нового украинского законопроекта о могилизации «футбол» я просто не могу.
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