FESCO и ДНС вошли в ТОП-100 крупнейших компаний России

Транспортная группа FESCO, одним из главных активов которой является Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и ООО "ДНС Ритейл", базовая компания группы ДНС/DNS, вошли в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли, заняв соответственно 37-ю и 41-ю позицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии