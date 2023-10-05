FESCO и ДНС вошли в ТОП-100 крупнейших компаний России

Транспортная группа FESCO, одним из главных активов которой является Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и ООО "ДНС Ритейл", базовая компания группы ДНС/DNS, вошли в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли, заняв соответственно 37-ю и 41-ю позицию.