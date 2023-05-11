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Диетолог Мансурова перечислила причины сильной тяги к сладкому

Диетолог Мансурова перечислила причины сильной тяги к сладкому

Сильная тяга с сладостям может возникать на фоне проблем со здоровьем. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-диетолог Ирина Мансурова.

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