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Царьград

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Глава таджикской диаспоры выиграл выборы в Подмосковье: Кто такой Бахромжон "Баха" Хасанов и чем успел отличиться

Глава таджикской диаспоры выиграл выборы в Подмосковье: Кто такой Бахромжон "Баха" Хасанов и чем успел отличиться

В подмосковном Пушкино победу на выборах одержал мигрант Бахромжон Хасанов.Минувшие выборы отметились интересным победителем – депутатское кресло в подмосковном Пушкино занял мигрант Бахромжон Хасанов.

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Комментарии
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Вова Рябов
Его отец тут родился .это как выиграл?
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18 час.
ВР
Вова Рябов
Лидер ОПС и выиграл
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18 час.
Ч
Чак
Жители Пушкино, где ваши мозги?
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18 час.

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