Парламентская газета

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Производителям зерна выделят субсидии на 10 миллиардов рублей

Производителям зерна выделят субсидии на 10 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 65 регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур, сообщается на сайте Правительства.

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