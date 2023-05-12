Производителям зерна выделят субсидии на 10 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 65 регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур, сообщается на сайте Правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 65 регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур, сообщается на сайте Правительства.
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