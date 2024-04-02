Каждый четвертый предприниматель признался, что на его успех повлияло окружение

Большинство (62%) владельцев компаний в России уверены, что окружение играет ключевую роль в достижении успеха предпринимателями, свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом "Атланты", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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