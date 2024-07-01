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Царьград

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Испанская "Жирона" сделала запрос по Эдуарду Сперцяну

Испанская "Жирона" сделала запрос по Эдуарду Сперцяну

Во сколько обойдётся трансфер футболиста сборной Армении, источник не сообщил.Сегодня ночью в Armenie Football рассказали, что клуб-представитель испанской Ла Лиги "Жирона" сделала официальный запрос в ФК "Краснодар".

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