Экономика и образование. Что может стать темой послания Путина к парламенту?

В частности, президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может затронуть тему образования, учитывая, что с 2025 года РФ отходит от Болонской системы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.