Татьяна Навка за выступление российских спортсменов без флага и гимна

Тысяча и одно мнение Тема спорная, но . по-моему, однозначная. Я скажу честно: при всём моём уважении к нашим спортсменам и к их заслугам, я никогда не пойму этого стремления ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО И ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ просочиться на большое международное соревнование.