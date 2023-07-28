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Татьяна Навка за выступление российских спортсменов без флага и гимна

Татьяна Навка за выступление российских спортсменов без флага и гимна

Тысяча и одно мнение Тема спорная, но . по-моему, однозначная. Я скажу честно: при всём моём уважении к нашим спортсменам и к их заслугам, я никогда не пойму этого стремления ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО И ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ просочиться на большое международное соревнование.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Стрёмная парочка, Навка и Песков,вон из России!
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10 час.
ВА
Виктор Александров
Это песня о том, с чего начинается предательство.  Предводитель «спортсменов из России» - Лена Исинбаева, заявила, что она «гражданин мира». Мирянка. И выступает за мирян. Под белым флагом капитуляции и предательства. Александров Виктор Константинович.
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9 час.
Поля Русс
у навки этоо уже не мечта, а прямо паранойя какая-то....мало нам иссымбаевой...А Отказавшаяся жать руку россиянке украинская фехтовальщица Харлан ...Чего еще надо???? Зато без флага и гимна....есть чем гордиться...нас по морде, а мы как будто не замечаем....вот какое уважение ????
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8 час.

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