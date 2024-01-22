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Когда можно встречаться с другом бывшего партнёра (и когда не стоит)

Когда можно встречаться с другом бывшего партнёра (и когда не стоит)

Для начала стоит спросить себя, каковы ваши мотивыЕсли на планете несколько миллиардов людей, так ли плохо, что вы влюбились в друга своего бывшего партнёра? Пробираться через адский мир знакомств может быть тяжело и напряжённо, так что если вы, наконец, найдёте кого-то, с кем вы действительно искренне общаетесь, имеет ли значение, что он оказался лучшим другом вашего бывшего? И да, и нет.

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