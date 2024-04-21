Плохие новости для Зеленского: «Фронт будет отодвинут: ВС РФ создали группировку «Север»»

В российских войсках в зоне специальной военной операции сформирована новая группировка «Север». В ее зоне ответственности — три российских области: Брянская, Курская и Белгородская, а также три сопредельных украинских региона — Черниговская, Сумская, Хар Это стало логичным ответом на участившиеся ….