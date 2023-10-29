Украина потребовала больше оружия для «продовольственной безопасности»

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте 28 октября призвала союзников Киева увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности в мире.
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