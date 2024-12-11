Какая Европа, такая и ОБСЕ: Запад окончательно превратил важный международный институт в свой карманный инструмент

Накануне прошедшей недели встречи министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте французские СМИ сходили с ума от перспективы, что там глава МИД России Сергей Лавров пересечётся с не так давно назначенным руководителем соответствующего украинского ведомства Андреем Сибигой.
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