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Газета.ру

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СБУ предупредила сотрудников об угрозе военного бунта при отставке Залужного

СБУ предупредила сотрудников об угрозе военного бунта при отставке Залужного

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного.

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