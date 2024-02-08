СБУ предупредила сотрудников об угрозе военного бунта при отставке Залужного

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного.
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