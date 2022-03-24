Появилось видео ареста Хорхе Масвидаля

В Сети появилось видео ареста полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля, который был задержан спустя чуть менее 48 часов после нападение на Колби Ковингтона в Майами.
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