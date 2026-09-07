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Новости Липецка

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В Липецк водитель из соседней области оштрафован за въезд на тротуар через переход

В Липецк водитель из соседней области оштрафован за въезд на тротуар через переход

Нарушитель, въехавший на пешеходную зону через переход в Липецке, оказался 27-летним жителем соседнего региона.

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