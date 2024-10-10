Русское оружие: танки Merkava в Ливане против ПТРК "Корнет"

© Sputnik / Павел Лисицын64 прочтения Вчера Противотанковые ракетные комплексы российского производства "Корнет" демонстрируют технологическое и боевое превосходство над самой современной и дорогостоящей западной и восточной бронетехникой в разных регионах планеты.
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