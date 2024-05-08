+ A – Адвокат Мусаев: суд не стал допрашивать Марию Китаеву по условиям домашнего ареста Иванова Московский городской суд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по делу замминистра Тимура Иванова, которому инкриминируют коррупционное правонарушение.
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