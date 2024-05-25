В-2 Spirit станет духом свалки

Интересно у них там за океаном. Можно даже позавидовать, умеют деньги не считать, Трампа на них нет! Но чтобы вот так, выбросить на свалку самолет, стоимостью в миллиард долларов (а со всем оборудованием и все два с хвостиком в 140 миллионов) – это лихо! Военно-воздушные силы США решили не ремонтировать бомбардировщик B-2 Spirit, попавший в аварию, из-за связанных с этим затрат и сложностей.
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