«Украина, если не получит членства в НАТО, восстановим ядерное оружие»: Зеленский

Украина не оставляет попыток спровоцировать Россию на удар ядерным оружием по своей территории. По этой причине украинский глава Владимир Зеленский угрожает, что если Киев не примут в НАТО, то страна готова восстановить ядерное оружие.
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