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Мировое обозрение

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Польский профессор Веломски считает, что план фон дер Ляйен ведёт к распаду НАТО

Польский профессор Веломски считает, что план фон дер Ляйен ведёт к распаду НАТО

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании в Евросоюзе собственного механизма экстренных консультаций по безопасности спровоцировало резкую реакцию в академических кругах Восточной Европы.

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