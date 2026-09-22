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Царьград

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Новый спорткомплекс для ХК СКА построят на улице Латышских Стрелков

Новый спорткомплекс для ХК СКА построят на улице Латышских Стрелков

КГИОП согласовал проект двухэтажного спортивного объекта для хоккейного клуба СКА на улице Латышских Стрелков, 28 в Невском районе Петербурга.

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