Закончилась Неделя моды в Милане. Почему ее так ждали — и что там было интересного?

На Неделе моды в Милане дизайнеры показали свежий взгляд на итальянскую моду. По их версии, в сезоне «Осень-Зима 2024 года» будут трендовыми природные цвета, особенно оттенок мха, мягкие линии, вызывающе короткие юбки и высокие ботфорты.