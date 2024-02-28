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Закончилась Неделя моды в Милане. Почему ее так ждали — и что там было интересного?

Закончилась Неделя моды в Милане. Почему ее так ждали — и что там было интересного?

На Неделе моды в Милане дизайнеры показали свежий взгляд на итальянскую моду. По их версии, в сезоне «Осень-Зима 2024 года» будут трендовыми природные цвета, особенно оттенок мха, мягкие линии, вызывающе короткие юбки и высокие ботфорты.

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