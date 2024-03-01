В России стартовали продажи новейшего кроссовера Geely Okavango: мотор от Tugella, богатое оснащение и цена на миллион ниже, чем у Monjaro

Geely представила новый семейный кроссовер Okavango в России 1 февраля, цены были объявлены 15 февраля, а сегодня дан старт продажам: с 1 марта Okavango доступен для покупки во всех официальных дилерских центрах Geely в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии