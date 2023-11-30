У Apple не получилось увернуться от антимонопольного дела по поводу облачных и...

У Apple не получилось увернуться от антимонопольного дела по поводу облачных игр и браузеров в ВеликобританииАпелляционный суд Лондона принял решение о продолжении судебного разбирательства между компанией Apple и Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании.
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