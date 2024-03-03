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В США призвали Запад прислушаться к словам Путина о ядерном оружии

В США призвали Запад прислушаться к словам Путина о ядерном оружии

ВАШИНГТОН, 3 марта, ФедералПресс. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что членам НАТО необходимо прислушаться к словам главы РФ Владимира Путина об угрозе начала ядерного конфликта на фоне действий стран Запада.

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