Зимняя уборка в Братске: 14 тысяч самосвалов снега вывезено

В Братске активно проводятся противопаводковые мероприятия во всех районах города. МБУ «Дорожная служба города Братска» занимается вывозом снега, очисткой водопропускных труб и водоотводных канав, объем вывезенного снега превышает прошлогодний в 1,5 раза.
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