Мировое обозрение

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«Потеряли больше, чем американцы». «Талибан» заявил о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

«Потеряли больше, чем американцы». «Талибан» заявил о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

В движении «Талибан» заявили о гибели своих сторонников в ходе терактов в Кабуле 26 августа. Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

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