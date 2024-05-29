Запрет на посещение лесов ввели в Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов из-за высокой пожарной опасностиС 28 мая по 9 июня в Калужской области вводится ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств на территории лесного фонда в связи с установлением в регионе четвертого класса пожарной опасности, высоких погодных температур и отсутствием осадков.