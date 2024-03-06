Китай ускоренными темпами разрабатывает многоразовые ракеты-носители

Сотрудники компании Expace и прототип возвращаемой ступени ракеты / © Expace Кроме государственного сектора активную разработку по созданию и эксплуатации возвращаемых ракет-носителей ведут несколько частных космических компаний — Landspace и i-Space.
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