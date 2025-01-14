Парк Каулун, часть первая

Парки, надо сказать, очень люблю и уважаю и посещаю при каждой возможности - Екатерингоф или Летний сад в Петербурге, парк Белинского в Пензе, Ботанический сад и Сад орхидей в Сингапуре, а также парки в Гонконге.
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