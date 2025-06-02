Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Грады» группировки «Днепр» поразили пункты размещения и управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временного размещения личного состава штурмового подразделения и пункт управления разведывательными БПЛА ВСУ на каховском направлении.

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