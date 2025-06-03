Ядерная война едва не началась из-за 46 центов

45 лет назад, 3 июня 1980 года в США произошел инцидент, едва не приведший к Третьей Мировой войне. Из-за технического сбоя главный командный пункт Стратегического командования ВВС США (SAC, аналог нашей дальней авиации) выдал предупреждение о запуске Советским Союзом баллистических ракет.