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Царьград

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Песня Владимира Высоцкого прозвучала на шотландском радио 3TFM

Песня Владимира Высоцкого прозвучала на шотландском радио 3TFM

Песня "Баллада о вольных стрелках" Владимира Высоцкого прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, о чем сообщил ведущий Эл Маккей.

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