Правительство выделит 20 миллиардов рублей на ЖКХ в 2027 году

В 2027 году правительство планирует выделить 20 миллиардов рублей на защиту объектов ЖКХ. Минстрой направит средства на резервы материалов и электроснабжения.
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