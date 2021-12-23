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Пакистан репатриирует незаконно находящихся в стране афганцев

Пакистан репатриирует незаконно находящихся в стране афганцев

Пакистан заявляет, что больше не может нести бремя афганских беженцев и хочет отправить их домой; на выборах в Хайбер-Пахтунхве правящая партия Имрана Хана показала не обнадеживающие результаты; власти надеются улучшить обстановку в стране с помощью создания особых экономических зон; совместный турецко-пакистано-малайзийский телеканал будет бороться с исламофобией и формировать «правильное представление» о мусульманах в мире; в Исламабаде прошла конференция стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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