Harley-Davidson. Дух свободы: новая выставка открылась в музее "Эрарта"

В выставочном зале находятся несколько десятков моделей. На табличке у каждой – не только год выпуска, но и целая история владения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч На Васильевском о...
- На Пулковских выс...
- Мелания Трамп соб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым