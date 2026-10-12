Пропавшего во время похода туриста загрыз медведь

В США нашли мёртвым туриста, который пропал во время похода. Как рассказали эксперты, на теле обнаружены травмы, которые указывают, что мужчина стал жертвой медведя, пишет ABC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский в истер...
- ЮШ Ракеты вышли на ц...
- В Кремле прокомме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым