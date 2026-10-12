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Аргументы и Факты

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Пропавшего во время похода туриста загрыз медведь

Пропавшего во время похода туриста загрыз медведь

В США нашли мёртвым туриста, который пропал во время похода. Как рассказали эксперты, на теле обнаружены травмы, которые указывают, что мужчина стал жертвой медведя, пишет ABC News.

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