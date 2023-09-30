Студенты Кузбасской академии джаза дали первый концерт на новой арт-площадке

Первокурсники Кузбасской академии джаза в Новокузнецке получили студенческие билеты. Мероприятие прошло в творческой атмосфере: вместе с известными музыкантами Сибири ребята выступили на созданной специально для них площадке «Студенческий джем».
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