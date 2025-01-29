❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута почти три километра берега Всего за 28 января было обследовано 450 километров с помощью беспилотников и морских судов, сообщили в МЧС России.
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❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута почти три километра берега Всего за 28 января было обследовано 450 километров с помощью беспилотников и морских судов, сообщили в МЧС России.