В феврале отели Эмиратов предложат российским туристам внушительные скидки

Температура воздуха на побережье обычно не опускается ниже 24 градусов Несмотря на традиционное снижение туристической активности в конце января и феврале после новогодних праздников, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одним из самых популярных направлений для российских туристов.