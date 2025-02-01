В феврале отели Эмиратов предложат российским туристам внушительные скидки

Температура воздуха на побережье обычно не опускается ниже 24 градусов Несмотря на традиционное снижение туристической активности в конце января и феврале после новогодних праздников, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одним из самых популярных направлений для российских туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии