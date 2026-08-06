В МИД РФ заявили, что нужно готовиться к затяжным боям на Украине из-за ЕС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать украинский конфликт, поэтому России нужно быть готовой к продолжительному противостоянию.
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