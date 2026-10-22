В Геленджике на V Российском винодельческом форуме депутат ЗСК Александр Трубилин вместе со студентами и преподавателями КубГАУ принял участие в пленарной сессии «Вино России: глобальный контекст и национальный код».
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