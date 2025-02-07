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  • Nata
    Лишнее предупреждение о необходимости всегда быть бдительными.Рогов: на передов...
  • Амара Карпова
    Хохлы это НЕлюди🤮🤮🤮это бешеные животные💩💩💩Рогов: на передов...
  • Наталья Середа
    Повязать на месте.Дело возбудили по...

Суд решил вернуть орден Почётного легиона убившему сожительницу Соколову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление вернуть орден Почётного легиона экс-доценту СПбГУ, кандидату исторических наук Олегу Соколову, осуждённому за убийство сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.

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