Суд решил вернуть орден Почётного легиона убившему сожительницу Соколову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление вернуть орден Почётного легиона экс-доценту СПбГУ, кандидату исторических наук Олегу Соколову, осуждённому за убийство сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.
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