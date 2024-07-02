«Заявки продолжают поступать». Сколько имущество пострадало в Севастополе в результате обстрелов со стороны Украины?

С сентября 2023 года в Севастополе действует комиссия по расчётам финансовой помощи физическим лицам, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны Украины и (или) террористических действий в период СВО.
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