Новый флагман Chery Tiggo 9 отправился на поиски северного сияния

Бренд Chery объявляет о старте автопробега протяженностью более 4500 км на новом флагманском кроссовере Tiggo 9, который будет проходить с целью испытания нового автомобиля в самых разных дорожных и климатических условиях.
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