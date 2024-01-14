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  • magdoc21
    Сколько пафоса и сквернословия в этом комментарии?! Не можете же  утверждать, что 70-ть с лишним лет при советской вл...Первый канал дост...
  • Южанин
    Очередные курьезы...
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В чем мы еще не доросли до европейцев

Мне вот интересно, почему грязные перформансы с сожжением Корана на "цивилизованном" Западе считается проявлением "свободы слова", а не разжиганием (в прямом и переносном слове) религиозной вражды? https://t.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так это же все делается специально. Для того, чтобы в Европе началась резня.
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