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«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для пол...

«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для пол...

«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и МарсГлава Минпромторга РФ Денис Мантуров в минувшую пятницу поделился планами «Роскосмоса» на 2024 год и ближайшие несколько лет, пишет агентство «Интерфакс».

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