«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для пол...

«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и МарсГлава Минпромторга РФ Денис Мантуров в минувшую пятницу поделился планами «Роскосмоса» на 2024 год и ближайшие несколько лет, пишет агентство «Интерфакс».