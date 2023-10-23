Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..

Запомни. Россия, как и СССР- это многонациональная СТРАНА... БЫЛА... ЕСТЬ И БУДЕТ... Мы ВСЕ РУССКИЕ.

Алексей Тан

Родина!!!... это понятие, происходит от понятия РОД!!... так вот... только если ваш РОД, веками ОБУСТРАИВАЛ земли России, веками ЗАЩИЩАЛ их, и история России, есть история вашего РОДа.... только в ЭТОМ случаи... Россия ВАША Родина!!!... а иначе, Вы ПРИБЛУДНАЯ или ИНОРОДКА... и ваши утверждения... это всего лишь ВИЗГ крысы.