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Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..

Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..

  «Мы чувствуем себя мишенями» Заявляют евреи, живущие в Берлине.  Намедни в центре столицы ФРГ неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» — такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно, утверждает управляющая пострадавшей синагогой Анна Сигал.

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Комментарии
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Катерина
Запомни.   Россия,  как  и  СССР- это  многонациональная   СТРАНА...  БЫЛА... ЕСТЬ  И  БУДЕТ... Мы  ВСЕ   РУССКИЕ.
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3 д.
Алексей Тан
Родина!!!... это понятие, происходит от понятия РОД!!... так вот... только если ваш РОД, веками ОБУСТРАИВАЛ земли России, веками ЗАЩИЩАЛ их, и история России, есть история вашего РОДа.... только в ЭТОМ случаи... Россия ВАША Родина!!!... а иначе, Вы ПРИБЛУДНАЯ или ИНОРОДКА... и ваши утверждения... это всего лишь ВИЗГ крысы.
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3 д.
Катерина
Приму к сведению. ) Я  родом  из  СССР.
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3 д.

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