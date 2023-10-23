«Мы чувствуем себя мишенями» Заявляют евреи, живущие в Берлине. Намедни в центре столицы ФРГ неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» — такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно, утверждает управляющая пострадавшей синагогой Анна Сигал.
Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..
Комментарии
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Катерина
Запомни. Россия, как и СССР- это многонациональная СТРАНА... БЫЛА... ЕСТЬ И БУДЕТ... Мы ВСЕ РУССКИЕ.
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3 д.
Алексей Тан
Родина!!!... это понятие, происходит от понятия РОД!!... так вот... только если ваш РОД, веками ОБУСТРАИВАЛ земли России, веками ЗАЩИЩАЛ их, и история России, есть история вашего РОДа.... только в ЭТОМ случаи... Россия ВАША Родина!!!... а иначе, Вы ПРИБЛУДНАЯ или ИНОРОДКА... и ваши утверждения... это всего лишь ВИЗГ крысы.
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3 д.
Катерина
Приму к сведению. ) Я родом из СССР.
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3 д.
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